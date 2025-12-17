Ο Σουάρες ανανεώνει με την Ίντερ Μαϊάμι

Η Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται μια ανάσα από το να κρατήσει στο ρόστερ της τον Λουίς Σουάρες και για τη σεζόν 2026, με τις συζητήσεις των δύο πλευρών να βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.

Ο Ουρουγουανός φορ, που τον Ιανουάριο κλείνει τα 39, απέδειξε πως παραμένει καθοριστικός, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 17 γκολ και 17 ασίστ σε 50 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρότι προς το τέλος των playoffs δεν είχε σταθερά θέση στο αρχικό σχήμα, η εμπειρία και η προσφορά του στην πορεία προς την κατάκτηση του MLSCup θεωρήθηκαν κομβικές. Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Χόρχε Μας, είχε προϊδεάσει για θετική εξέλιξη μετά τον τελικό και όλα δείχνουν πως αυτή επιβεβαιώνεται.

