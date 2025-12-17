Πουλήθηκε με ποσό - ρεκόρ η φανέλα Μαραντόνα από τον τελικό του '84

Ένα ιστορικό ρεκόρ που επιβεβαιώνει ότι ο «μύθος» του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίζει να ζει ακόμα και πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, σημειώθηκε σε διεθνή δημοπρασία. Μία από τις πλέον ιστορικές φανέλες του, την οποία φόρεσε ως ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, πουλήθηκε με ποσό - ρεκόρ.

Πρόκειται για τη φανέλα από τον τελικό του Copa del Rey του 1984 μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο Μπιλμπάο, η οποία έφτασε τα 145.648,51 δολάρια. Με την προμήθεια η τιμή της εκτοξεύτηκε στα 179.2027,67 δολάρια. Είναι η ακριβότερη φανέλα του Μαραντόνα που έχει πουληθεί ποτέ.

Οι Καταλανοί είχαν ηττηθεί 1-0 και μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολούθησαν επεισόδια. Ο «Θεός» του ποδοσφαίρου είχε χλευαστεί από δύο αντιπάλους του και αντέδρασε, χτυπώντας τους, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με τρίμηνο αποκλεισμό.

Το συγκεκριμένο κειμήλιο φέρνει την πλήρη πιστοποίηση της Matchday Football Auctions, η οποία είναι γνωστή για την ανάδειξη εμβληματικών αντικειμένων όπως η φανέλα του Αντρέας Μπρέμε από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1990.

