Σειρά ντοκιμαντέρ για την ζωή του Πλατινί

Ο Μισέλ Πλατινί παρουσίασε εχθές (16/12) μια σειρά ντοκιμαντέρ, μέσω των οποίων θα αφηγηθεί την ιστορία του από την εποχή που αγωνιζόταν στην Νανσί, μέχρι τις φιλοδοξίες του για την FIFA, που τελικά δεν «ευδοκίμησαν».

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτό το πάθος θα γινόταν το πιο όμορφο άθλημα στον κόσμο», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρώην εμβληματικός αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, παρουσιάζοντας την σειρά ντοκιμαντέρ, που θα μεταδοθεί το 2026 από το «Canal+».

Σε σκηνοθεσία του Γκιγιόμ Πριού, πρόσφατου συν-συγγραφέα ενός ντοκιμαντέρ για τη Γαλλίδα κολυμβήτρια Λορ Μανοντού (σ.σ. με τίτλο Laure! Laure! Laure!) και παραγωγή της «Chengyu Prod», η σειρά περιλαμβάνει και άλλα μεγάλα ονόματα του διεθνούς ποδοσφαίρου, όπως ο Γερμανός, Καρλ Χάϊντς Ρουμενίγκε, ο Βραζιλιάνος, Ζίκο και ο σταρ της Γιουγκοσλαβίας, Ντράγκαν Στόϊκοβιτς.

Στην σκηνή του φημισμένου «Olympia», όπου το «Canal+» παρουσίασε τον σχεδιασμό του για το 2026, ο τρις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» (1983, 1984, 1985) ελπίζει ότι τα έξι επεισόδια των 30 λεπτών «θα κάνουν τους θεατές να αγαπήσουν το πάθος του», απευθυνόμενος σε όλες αυτές τις γενιές που έρχονται και οι οποίες «μπορεί να μην γνώριζαν το ποδόσφαιρο που ξέραμε εμείς».

