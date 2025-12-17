Κρίσιμη ημέρα για την ΑΕΛ στο εφετείο η αυριανή (18/12)

Η ομάδα της Λεμεσού είχε τιμωρηθεί αρχικά από τον Αθλητικό Δικαστή Αριστοτέλη Βρυωνίδη με διεξαγωγή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και με απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για έναν αγώνα, λόγω των γεγονότων που σημειώθηκαν στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα.

Η αυριανή εκδίκαση αναμένεται να δώσει σαφή απάντηση σχετικά με το αν η ΑΕΛ θα μπορέσει να μειώσει ή να άρει τις επιβληθείσες ποινές, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στους φιλάθλους όσο και στην ομάδα, που περιμένει το αποτέλεσμα πριν από τη συνέχεια του πρωταθλήματος.