Οι μισές ομάδες δεν παγηγύρισαν την 14η αγωνιστική.
Ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1 η 14η αγωνιστική, με ΑΕΚ και Ομόνοια να παίρνουν από έναν βαθμό.
Με αυτά τα δύο γκολ, ο αριθμός των τερμάτων έφτασε τα έντεκα. Και είναι η πιο «φτωχή» σε παραγωγικότητα. Η προηγούμενη ήταν η 1η αγωνιστική που περιλάμβανε τα ίδια παιχνίδια. Λίγα γκολ είχαμε και τη 2η αγωνιστική που κατέγραψε 14.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής είναι:
Ακρίτας - Εθνικός Άχνας 3-1
(14' Χατζηβασίλης , 48' Κάστρο, 83' Ρέινολντς / 78' Μπρένο)
ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0
Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0
(35΄ Γεωργίου)
Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0
Απόλλων - Άρης 0-2
(4΄ αυτ. Κβίντα, 90+6΄ Μαγιαμπέλα)
Ένωση - Πάφος FC 0-2
(60΄ Μπρούνο, 74΄ Λουκάσεν)
ΑΕΚ - Ομόνοια 1-1
(64΄ Καμπρέρα / 29΄ Μασούρας)