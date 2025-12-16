Ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1 η 14η αγωνιστική, με ΑΕΚ και Ομόνοια να παίρνουν από έναν βαθμό.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο αριθμός των τερμάτων έφτασε τα έντεκα. Και είναι η πιο «φτωχή» σε παραγωγικότητα. Η προηγούμενη ήταν η 1η αγωνιστική που περιλάμβανε τα ίδια παιχνίδια. Λίγα γκολ είχαμε και τη 2η αγωνιστική που κατέγραψε 14.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής είναι:

Ακρίτας - Εθνικός Άχνας 3-1

(14' Χατζηβασίλης , 48' Κάστρο, 83' Ρέινολντς / 78' Μπρένο)

ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0

Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

(35΄ Γεωργίου)

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

Απόλλων - Άρης 0-2

(4΄ αυτ. Κβίντα, 90+6΄ Μαγιαμπέλα)

Ένωση - Πάφος FC 0-2

(60΄ Μπρούνο, 74΄ Λουκάσεν)

ΑΕΚ - Ομόνοια 1-1

(64΄ Καμπρέρα / 29΄ Μασούρας)