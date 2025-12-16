ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

FIFA The Best 2025: Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Ντοναρούμα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

FIFA The Best 2025: Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Ντοναρούμα

Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα αναδείχθηκε Καλύτερος Τερματοφύλακας του 2025 και πήρε το σχετικό βραβείο The Best της FIFA.

Οι νικητές σε διάφορες κατηγορίες έχουν αρχίσει να ...αποκαλύπτονται , πριν ξεκινήσει η  εκδήλωση που θα γίνει στο Fairmont Katara Hall στην Ντόχα, παραμονή του τελικού του FIFA Intercontinental Cup 2025,  μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Φλαμένγκο στο στάδιο «Ahmad Bin Ali». 

 Ο Ντοναρούμα, που αγωνίζεται με τη Μάντσεστερ Σίτι, βοήθησε την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτήσει το Champions League τον Μάιο.

Είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλός τερματοφύλακας κατακτά το βραβείο.

Η επιλογή έγινε με βάση τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα των τερματοφυλάκων μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 και 2 Αυγούστου 2025 και ψήφισαν προπονητές εθνικών ομάδων ανδρών, αρχηγοί εθνικών ομάδων ανδρών, δημοσιογράφοί και φίλαθλοι  που ψήφισαν στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA. 

Ο 26χρονος τερματοφύλακας κατέκτησε επίσης άλλους τρεις τίτλους στο εγχώριο μέτωπο του γαλλικού ποδοσφαίρου, τη Ligue 1, το Coupe de France και το Trophee des Champions. Ήταν επίσης στην ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν που ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων 2025

Τερμάτισε μπροστά από τους συνυποψηφίους του, Άλισον Μπέκερ, Τιμπό Κουρτουά, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μανουέλ Νόϊερ, Νταβίντ Ράγια, Γιαν Ζόμερ και Βόιτσεχ Σέζνι.

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Kαταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο και ήττα από τη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Πριν φτιαχτούν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα μόνο εφτά δεν άλλαξαν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλήρωσε το τίμημα...

ΑΕΛ

|

Category image

To μήνυμα του Άθου Στυλιανού για τα δύο φιλικά της Εθνικής

Φούτσαλ

|

Category image

Mεγάλο διπλό στην Πόλη για τον Παναθηναϊκό!

EUROLEAGUE

|

Category image

Αυτό το συμβόλαιο θα υπογράψει ο Λοσάντα στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

H αλλαγή προπονητή έφερε εξελίξεις με Ουάρντα

Ελλάδα

|

Category image

Με το σταγονόμετρο, δύσκολα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

H ανάλυση των επίμαχων φάσεων από το TOTAL GREEN

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

FIFA The Best 2025: Καλύτερη παίκτρια η Αϊτάνα Μπονμάτι της Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης της χρονιάς από τη FIFA ο Ουσμάν Ντεμπελέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άτυχος και από του χρόνου ο Τούμπας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Εκτοξεύεται ο Ιωάννης Κωστή και τον... γλυκοκοιτάζουν οι «μεγάλοι»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Kαταγγελία κατά FIFA: Υπέρογκες τιμές εισιτηρίων «αποκλείει» άτομα με αναπηρία από το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο το φιλότιμο και η καλή προσπάθεια δεν ήταν αρκετή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη