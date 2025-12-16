ΒΙΝΤΕΟ: Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ μοίρασαν δώρα και αγάπη στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού

Όμορφη και συγκινητική κίνηση από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού, μέσω ανάρτησης και σχετικού βίντεο, γνωστοποίησε την επίσκεψη των παικτών της στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Οι ποδοσφαιριστές των γαλαζοκιτρίνων μοίρασαν δώρα, χαμόγελα και ζεστές στιγμές αγάπης στα μικρά παιδιά και όχι μόνο, χαρίζοντάς τους λίγη χαρά και αισιοδοξία.