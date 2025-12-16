Τσεκάρει τον Γκάλαχερ η Γιουνάιτεντ

Ο Κόνορ Γκάλαχερ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Ντιέγκο Σιμεόνε και εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Ατλέτικο Μαδρίτης στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Κάπου εδώ μπαίνει στο κόλπο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου για τον Ιανουάριο. Ο Άγγλος χαφ θέλει να επιστρέψει στις κλήσεις του Τόμας Τούχελ για την εθνική ομάδα και ξέρει πως για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένο χρόνο συμμετοχής.

Παράλληλα, ο Γκάλαχερ βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα τόσο των Τότεναμ και Νιούκαστλ, όσο και των Γουέστ Χαμ και Έβερτον.

