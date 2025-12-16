ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποτσετίνο, Μάρκο Σίλβα και Γκλάσνερ: Οι πιθανοί διάδοχοι του Φρανκ αν αποχωρήσει από την Τότεναμ

Η Τότεναμ έχει φτιάξει τη λίστα της στο ενδεχόμενο που απομακρύνει το επόμενο διάστημα από την τεχνική ηγεσία τον Τόμας Φρανκ.

Η Τότεναμ παρουσιάζει συνεχόμενα σκαμπανεβάσματα από την αρχή της σεζόν, κάτι που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Τόμας Φρανκ, του οποίου η θέση έχει μπει σε κίνδυνο μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Τα «σπιρούνια» βρίσκονται στην 11η θέση στην Premier League και την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται τη Λίβερπουλ (20/12, 19:30), σε ένα ματς που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για την επόμενη μέρα του Δανού τεχνικού.

Η κάτοχος του Europa League, πάντως, έχει έτοιμη τη λίστα με πιθανούς διαδόχους του. Συγκεκριμένα, σε αυτή βρίσκεται ο άλλοτε προπονητής του συλλόγου, Μαουρίσιο Ποκετίνο, ο Όλιβερ Γκλάσνερ, αλλά και ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα.

 

Διαβαστε ακομη