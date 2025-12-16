Η Opta προβλέπει ότι το Μαρόκο θα κατακτήσει το Κόπα Αφρικα

Μόλις πέντε ημέρες απομένουν για την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, μία διοργάνωση που προβλέπεται άκρως ανταγωνιστική, καθώς αρκετές εθνικές ομάδες της αφρικανικής ηπείρου, είναι ικανές να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Οπως συμβαίνει συνήθως τις παραμονές κάθε σημαντικής διοργάνωσης, ο υπερυπολογιστής της Opta... έδωσε τις προβλέψεις του και σύμφωνα με αυτές, το Μαρόκο, που διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο από το 1976, θα αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς είναι το φαβορί με 19,1%. Οσον αφορά στους υπόλοιπους φιλόδοξους διαδόχους της εθνικής της Ακτής Ελεφαντοστού, είναι η Αίγυπτος (12,4%), η Σενεγάλη (12,3%) και η Αλγερία (12%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ