Επίσημο για Βαλακάρι!

Οι [πρωταθλητές ενημερώνουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Σαν Ντιέγκο του MLS.

Αναλυτικά:

Η Πάφος FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Όννι Βαλακάρι στην ομάδα του MLS, San Diego FC. Ο Όννι εντάχθηκε στον σύλλογο ως νεαρός ποδοσφαιριστής και έγινε μέρος της ανόδου της Πάφος FC, με την οποία κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.Η ομάδα και η πόλη θα θυμούνται πάντα τον Όννι ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους.Η μεταγραφή του Όννι στο MLS είναι η πιο ακριβή στην ιστορία του συλλόγου.Ευχόμαστε στον Όννι κάθε επιτυχία στο MLS και με την εθνική ομάδα.