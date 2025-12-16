Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπάγερν μετά τον Ιούλιο ο Μουσιάλα

Μια ευχάριστη έκπληξη είχε η προπόνηση της Μπάγερν την Τρίτη. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα προπονήθηκε με την ομάδα, για πρώτη φορά μετά το κάταγμα μνήμης-περόνης που είχε υποστεί τον Ιούλιο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός προερχόταν από μια εξαιρετική σεζόν, στη διάρκεια της οποίας μετρούσε 21 γκολ και 8 ασίστ σε 44 εμφανίσεις. Η επάνοδός του είναι ένα πολύ καλό νέο και για την εθνική Γερμανίας, με την οποία έχει 8 γκολ σε 40 εμφανίσεις και αν όλα πάνε καλά αναμένεται να είναι στη διάθεση της χώρας του για το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

