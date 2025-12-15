Δεν ήταν απλή κεφαλιά, ήταν... κλάσης

Της έλειψε ο Ένζο Καμπρέρα. Ναι μεν δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι ο Αργεντίνος, όμως η κεφαλιά που έβαλε και με την οποία η ΑΕΚ ισοφάρισε, ήταν κλάσης.

Και στην ομάδα της Λάρνακας θέλουν να παραμείνει υγιής καθώς με αυτόν στην ενδεκάδα, ανεβαίνει επίπεδο το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Φυσικά δέχθηκε κάρτα, συμπλήρωσε απαγορευμένο αριθμό και θα λείψει είτε κόντρα στην ΑΕΛ, είτε κόντρα στην Ανόρθωση.

Χ.Χ