Χωρίς Τουμπά και τους… γνωστούς η αποστολή του Παναθηναϊκού για Καβάλα

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε σήμερα (16/12) το μεσημέρι η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό (17/12, 16:00) εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου στην Καβάλα, με την τοπική ομάδα.

Το νέο πρόβλημα για τον Ράφα Μπενίτεθ ακούει στο όνομα του Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος απουσίασε λόγω ίωσης, όπως και ο Άνταμ Τσέριν, με αποτέλεσμα αμφότεροι να μείνουν εκτός των πλάνων του Ισπανού τεχνικού των πράσινων.

Το ίδιο συνέβη και με τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος ξανά, τον Γιώργο Κυριακόπουλο, που έκανε πάλι θεραπεία, αλλά και τον Ρενάτο Σάντσες.

Αντιθέτως, στη λίστα με την αποστολή του αγώνα του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς και Νεμπής.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα των παικτών του «τριφυλλιού», αυτό είχε προθέρμανση στο ξεκίνημα, τακτική στη συνέχεια και παιχνίδι στο φινάλε.

