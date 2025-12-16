Παρελθόν και επίσημα ο Ανγκελόφσκι

Ο Ανγκελόφσκι αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Εθνικού, καθώς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Με τον ίδιο στον πάγκο τους τελευταίους δυόμισι μήνες, οι γαλάζιοι της Άχνας κατέγραψαν επτά ήττες και τρεις νίκες, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Η ανακοίνωση:

«Ευχαριστούμε, Coach.

Για τη σκληρή δουλειά και τον επαγγελματισμό σου, αλλά και για το ήθος και τη σωστή στάση σου απέναντι στην ομάδα, το τεχνικό επιτελείο και όλους όσους βρίσκονται γύρω από τον Εθνικό.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τον βοηθό σου, Milan Ilievski, για τη συνεργασία και την αφοσίωσή του στην ομάδα.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Once a Believer, always a Believer!».