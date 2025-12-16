ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φερνάντες: «Όταν πλησιάζεις τα 30 στην Αγγλία, σε βλέπουν σαν έπιπλο - Ποτέ δεν με καθοδήγησε το χρήμα»

Για την ιστορία με τη μεταγραφή στην Αλ Χιλάλ που χάλασε το περασμένο καλοκαίρι μίλησε ο Μπρούνο Φερνάντες.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ. Στο τέλος, όμως, η μεταγραφή χάλασε και ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρέμεινε στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Πορτογάλος χαφ παραχώρησε συνέντευξη στο Canal 11 και μίλησε για τα δεδομένα που είχαν προκύψει εκείνη την περίοδο, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως στην Αγγλία όταν πλησιάσεις τα 30 έτη σε βλέπουν σαν... έπιπλο!

«Μέχρι να κερδίσεις τίτλους, δεν σε εκτιμούν όσο θα έπρεπε. Αισθάνομαι σαν να περπατάω σε τεντωμένο σχοινί τελευταία. Στην Αγγλία, όταν ένας παίκτης πλησιάζει τα 30, αρχίζουν να σκέφτονται ότι χρειάζονται μια ανανέωση. Τους βλέπουν σαν τα έπιπλα. Ένιωσα κάπως σαν να μου έλεγαν ''αν φύγεις, δεν θα μας επηρεάσει και τόσο''. Αυτό με πείραξε λίγο. Πιο πολύ με λυπεί γιατί είμαι παίκτης που δίνει πάντα το 100%, είτε παίζω καλά είτε όχι», ανέφερε ο Μπρούνο Φερνάντες, που στάθηκε και στην προσέγγιση από την Αλ Χιλάλ.

«Δεν μπορώ να παραπονεθώ, και τώρα πληρώνομαι καλά, αλλά η διαφορά ήταν τεράστια. Ποτέ όμως το χρήμα δεν ήταν αυτό που με καθοδηγούσε. Αν μια μέρα παίξω στη Σαουδική Αραβία, θα το κάνω για το καλό της οικογένειας μου», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Πορτογάλου μέσου.

 

