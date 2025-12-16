Η Πορτογαλία επιστρέφει στο καλεντάρι της Formula 1

Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι σύναψε διετή συμφωνία με την Πορτογαλία για το 2027 και το 2028 κι η χώρα επιστρέφει στο καλεντάρι των αγώνων.

Στο Portimao μάλιστα το 2021 ο Λιούις Χάμιλτον είχε «σπάσει» το ρεκόρ νικών όλων των εποχών που κατείχε ο Μίκαελ Σουμάχερ, παίρνοντας την 92η νίκη του.

Στην ίδια πίστα και στα σκαλιά του βάθρου στο παρελθόν έχουν ανέβει μεγάλοι πιλότοι της Formula 1 και συγκεκριμένα οι Αλέν Προστ, Άιρτον Σένα και Νάιτζελ Μάνσελ. Μάλιστα ο Βραζιλιάνος κέρδισε και το πρώτο του Grand Prix στο Εστορίλ το 1985.

Θυμίζουμε ότι την τελευταία φορά που το Autodromo Internacional do Algarve, πιο γνωστό ως Portimao φιλοξένησε αγώνες Formula 1 ήταν το 2020 και το 2021, όσο υπήρχε ακόμη κι η πανδημία του Covid-19.

BREAKING: Formula 1 to return to Portugal in 2027 and 2028



As part of a two-year agreement, the Autódromo Internacional do Algarve will be back on the F1 calendar!#F1 pic.twitter.com/WnYIY37jSr — Formula 1 (@F1) December 16, 2025

