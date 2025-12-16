Ο Αντεγέμι ζήτησε να φύγει από την Ντόρτμουντ γιατί η κοπέλα του θέλει να ζήσει αλλού

Για έναν όχι και τόσο συνηθισμένο λόγο ζήτησε να αποχωρήσει από την Ντόρμουντ ο Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του εξαιτίας μιας επιθυμίας της κοπέλας του!



Πληροφορίες της BILD αναφέρουν ότι η σύντροφος του 23χρονου επιθετικού θέλει να ζήσει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη και έτσι ο Γερμανός φορ ενημέρωσε τους Βεστφαλούς πως θέλει να μπει τέλος στη συνεργασία τους.





Μάλιστα, ο Αντεγέμι άλλαξε τις τελευταίες ημέρες τον ατζέντη του και άρχισε να επαναδιαπραγματεύεται το συμβόλαιό του, προκειμένου να βρεθεί η λύση και να αποχωρήσει από την Ντόρτμουντ.



Μένει να φανεί τώρα αν αυτό συμβεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με τον Γερμανό τη φετινή σεζόν να μετράει 21 συμμετοχές με έξι γκολ και τρεις ασίστ.





sportfm.gr