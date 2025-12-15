Αποθέωσε Σεμέδο ο Ιδιάκεθ - Σε ποιον τομέα θεωρεί πως είναι «από τους καλύτερους στην Ευρώπη»

Δυνατή ατάκα για τον Γουίλι Σεμέδο έριξε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με την Ομόνοια.

Ο Ισπανός προπονητής της ΑΕΚ, αναφερόμενος στους ποδοσφαιριστές του και στο ότι καταφέρνουν να επιστρέφουν στα παιχνίδια, ανέφερε τη δυσκολία που υπήρχε στο να πετύχουν κάτι τέτοιο κόντρα στην Ομόνοια που είναι πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στον Αφρικανό εξτρέμ των πρασίνων.

«Αυτός ο Σεμέδο! Στις αντεπιθέσεις είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη θα έλεγα» ανέφερε ο Ιδιάκεθ για τον άσο της Ομόνοιας.

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις του.