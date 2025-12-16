ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Κάρντιφ - Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Κάρντιφ - Τσέλσι

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Κάρντιφ Σίτι αντιμετωπίζει απόψε στις 22:00 την Τσέλσι για την προημιτελική φάση του EFL Cup με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη της Κάρντιφ προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 9.25 από την Stoiximan, η ισοπαλία στα 5.20 και η νίκη της Τσέλσι στο 1.34.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα υπάρξει παράταση και η πρόκριση στην ημιτελική φάση του EFL στη διαδικασία των πέναλτι προσφέρεται σε απόδοση 8.75 για την Κάρντιφ και 8.50 για την Τσέλσι.

Τέλος, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να μπει γκολ πριν το 15ο λεπτό της αναμέτρησης αποτιμάται στα 2.95. 

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κοντά σε Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Δέκα διαφορετικοί προπονητές, ίδια προβλήματα για τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανατροπή με Ουάρντα και παραμονή του στην ΑΕΛ Novibet

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Στις 3/1 ξεκινάει η παγκόσμια περιοδεία του τροπαίου, σε 30 χώρες μέσα σε 150 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χώρισαν και επίσημα ξανά οι δρόμοι Απόλλωνα και Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών στον δράστη της επίθεσης κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάλος στην Τουρκία με το στοιχηματικό σκάνδαλο - Νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί το καλοκαίρι ο «αρχιτέκτονας» της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανονικά με Πάφο ο Λαΐφης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΕΠ 6) After Derby: Κερδισμένοι της αγωνιστικής Πάφος και Άρης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απόφαση-κόλαφος για Παρί: Καλείται να πληρώσει 61 εκατ. ευρώ στον Εμπαπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτος... σερβιτόρος ο Γιόβετιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Καρεμπέ επιβεβαίωσε τον δανεισμό Καμπελά στη Ναντ!

Ελλάδα

|

Category image

FIFA The Best 2025: Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Ντοναρούμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάντα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη