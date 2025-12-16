Ελβετοί διαιτητές στο Ομόνοια - Ρακόβ

Η UEFA γνωστοποίησε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Ομόνοιας με τη Ρακόβ, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 22:00 στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Όλη η διαιτητική ομάδα προέρχεται από την Ελβετία, με τον Sandro Schärer να έχει οριστεί ως πρώτος διαιτητής του αγώνα. Για τον 36χρονο ρεφ, το παιχνίδι αυτό θα είναι το 10ο συνολικά τη φετινή σεζόν, ενώ αποτελεί το πέμπτο του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι είχε σφυρίξει και την αναμέτρηση Ντιναμό Κιέβου – Πάφος, ενώ έκανε και τον τελικό του UEFA SUPER CUP το 2024 ανάμεσα σε Ρεάλ και Αταλάντα