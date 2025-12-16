Ο Λιθουανός Lukjančukas στο ΑΕΚ - Σκέντιγια

Με γνωστοποίηση της η UEFA ανακοίνωσε το διαιτητικό τιμ για τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στην Σκέντιγια. Ο Λιθουανός Μanfredas Lukjančukas θα είναι ο πρώτος διαιτητής ενώ όλοι η διαιτητική ομάδα είναι από την βαλτική χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η δεύτερη παρουσία του συγκεκριμένου ρεφ στην Κύπρο τη φετινή σεζόν, καθώς είχε διευθύνει και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση Πάφος FC – Μπάγερν.