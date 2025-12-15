ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Αξίζαμε τη νίκη, κυριαρχήσαμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά την εντός έδρας ισοπαλία των Λαρνακέων με την Ομόνοια στην «Αρένα» (1-1).

Αναλυτικά...

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι γενικά. Ήμασταν άτυχοι στο γκολ, ήταν μόλις χάσαμε με τραυματισμό τον Σουάρεθ, ήρθε το γκολ από ριμπάουντ από το κόρνερ. Αλλά νομίζω αξίζαμε τη νίκη, ήμασταν καλύτεροι, κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Αξίζαμε τρεις βαθμούς. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά. Δεν ήταν εύκολο γιατί η Ομόνοια όταν έχει προβάδισμα είναι πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την υποστήριξη, τώρα σκεφτόμαστε την Ευρώπη».

Οι παίκτες δίνουν τα πάντα στο γήπεδο. Έχουν τη νοοτροπία να ανταπεξέλθουν τα εμπόδια και να επιστρέφουν στα παιχνίδια, κάτι που δεν είναι εύκολο. Σήμερα το καταφέραμε με μια ομάδα πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Αυτός ο Σεμέδο στις αντεπιθέσεις είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη θα έλεγα. Οι ποδοσφαιριστές αντεπεξέρχονται στο πρόγραμμα σε Κύπρο και Ευρώπη, τους χαρακτηρίζω γενναίους. Δεν είναι εύκολο. Σήμερα χάσαμε Σουάρεθ, στο επόμενο έχουμε τιμωρημένο τον Πονς».

Για τη μεταγραφική περίοδο: «Το μυαλό μου δεν είναι στη μεταγραφική περίοδο αλλά στη Σκέντιγια και μετά στην ΑΕΛ. Τα υπόλοιπα για τη μεταγραφική ενίσχυση είναι στο μυαλό του Τσάβι Ρόκα. Τα προβλήματα είναι φυσιολογικά, έχουμε πολλά παιχνίδια. Είμαι χαρούμενος με την ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών. Το πρωτάθλημα στην Κύπρο είναι κάθε χρόνο και καλύτερο. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, μεγάλος ανταγωνισμός. Είμαι χαρούμενος που παλεύω με την ομάδα σε τέτοιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Είμαστε ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Σε όλα τα παιχνίδια παλεύουμε και αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».

 

Διαβαστε ακομη