Μάρκου: «Νιώθουμε τον μη σεβασμό προς την Ανόρθωση, αμφισβητούμε πως μπήκαν οι γραμμές»

Διαβάστε όσα είπε ο η εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης στον απόηχο της ήττας από την Ομόνοια Αραδίππου η οποία έφερε και την ανακοίνωση - αντίδραση για τη διαιτησία.

Για τη διαιτησία και την ανακοίνωση που βγήκε από την ομάδα: «Όντως ήταν έντονη η ανακοίνωση, αυτό νιώθαμε αυτό κάναμε. Ο λόγος που ήταν έντονη ήταν γιατί νιώθουμε τον μη σεβασμό προς την Ανόρθωση για έναν ολόκληρο γύρο που μας έδειξαν. Τόνισα πολλές φορές παρά τις δυσκολίες που περνά η Ανόρθωση θέλαμε ίση μεταχείριση από όλους. Είναι θλιβερό που χρειάζεται να μπούμε σε δημόσια αντιπαράθεση και φωνές για να εισακουστούν αυτά που λέγαμε. Η Ανόρθωση είχε εκφράσει τις φοβίες της και έστειλε και επιστολή στους αρμόδιους. Είναι θλιβερό να χρειάζεται να φωνάξει κάποιος για να μπορεί να ακουστεί. Aν δεν φωνάξεις δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα. Θα σταθώ μόνο στην τελευταία φάση με την Ομόνοια Αραδίππου, μόνο που χρειάστηκαν πέντε λεπτά για να αποφασιστεί για το γκολ. Εμείς αμφισβητούμε πως μπήκαν οι γραμμές και για ποιο λόγο ακυρώθηκε το τέρμα, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό και μετά από πέντε λεπτά αυτό το τονίζω. Με τον Απόλλωνα ακυρώθηκε γκολ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα».

Για το αν έκανε κάποιες ενέργειες ο πρόεδρος: «Ο πρόεδρος μας από την 1η αγωνιστική μίλησε και εξέφρασε τις ανησυχίες του για τη διαιτησία και το έκανε με τον πιο ήπιο τρόπο. Το έχω πει πολλές φορές αλλά θα το πω ξανά, η Ανόρθωση οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται δεν πρέπει να τη θεωρήσει κανείς αδύναμη. Η Ανόρθωση δεν είναι ποτέ αδύναμη, δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει, αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Και πρέπει να σημειώσουμε πως το αναγνωρίζουμε πως στο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου η Ανόρθωση έκανε ένα από τα χειρότερα της παιχνίδια, αν όχι το χειρότερο, αλλά είναι άλλο το ένα πράγμα και άλλο πράγμα το άλλο».

Για το αγωνιστικό κομμάτι με την Ομόνοια Αραδίππου: «Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλαμε και είναι αυτό που είπε και ο προπονητής η προσπάθεια που έγινε πήγε χαμένη, ήταν καταστροφικό το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί μία ομάδα να στηρίζεται σε ένα παίκτη μόνο. Σίγουρα φαίνεται η απουσία του Σένσι, δεν μπορεί να συγκριθεί η ποιότητα του. Δεν ήταν μόνο η απουσία του Σένσι που έφταιξε ήταν ένα παιχνίδι που η ομάδα δεν κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο όπως είπε και ο προπονητής».

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Για το ματς με τον Ολυμπιακό πάμε γεμάτοι αν δεν προκύψει κάτι στο αγωνιστικό. Είναι μονόδρομος το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, πάθος και να γίνουν όλα όσα έγιναν στα προηγούμενα παιχνίδια πριν την Αραδίππου».

Για το CAS και το οικονομικό κομμάτι: «Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη με το CAS. Στο οικονομικό κομμάτι παραμένουν τα πράγματα δύσκολα, έχουμε τους διακανονισμούς που πρέπει να είμαστε συνεπείς να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα και για να μπορεί και η Ανόρθωση να κάνει μεταγραφές».

Για τον Γκουκεσασβίλι και τις μεταγραφές: «Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα γιατί δεν θεωρώ σωστό να το κάνω επειδή υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και γιατί ακόμη δεν ξέρουμε σίγουρα αν θα κάνουμε μεταγραφές. Αν μπορούμε να κάνουμε έγιναν οι ενέργειες που πρέπει, υπάρχουν ονόματα παικτών και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν σίγουρα μεταγραφές».