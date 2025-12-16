Έχει τον τρόπο και ας μην... λάμπει

Δεν παρουσιάζεται δηλαδή με το φαντεζί πρόσωπο της περσινής περιόδου αφού οι παίκτες χρειάζονται τον χρόνο τους για να αποκτήσουν χημεία. Όμως από τη στιγμή που έρχεται το ζητούμενο, λίγο απασχολεί αυτό το γεγονός τους ανθρώπους της ομάδας. Έτσι έκανε και με την Ένωση, που λίγα λεπτά αρκούσαν για το διπλό. Έστω και αν δεν σκόραρε στο α΄ ημίχρονο.

Η ποιότητα μέτρησε και επέστρεψε στη βάση της με την 11η νίκη. Για τον Μπρούνο ήταν το τρίτο γκολ στον φετινό μαραθώνιο, ενώ ο Λουκάσεν σκόραρε το δεύτερό του. Και τα δύο από ασίστ του Όρσιτς που φέτος είναι σαν... μεταγραφή. Γενικά, η Πάφος βρίσκει γκολ από πολλούς παίκτες (11 ώς τώρα) και αυτό αποτελεί ένα από τα «όπλα» της.

Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα κόντρα στην Ανόρθωση, η Πάφος FC έκανε σερί τεσσάρων νικών που την κρατούν σταθερά στην κορυφή. Και εκεί θέλει να κλείσει το 2025. Θα πρέπει όμως να κερδίσει έναν σημαντικό αντίπαλο, όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ.