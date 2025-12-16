ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για πρώτη φορά τριψήφιος αριθμός μελών της ΕΑΚ ψήφισε για τους κορυφαίους της χρονιάς!

Με την υποβολή ρεκόρ αριθμού ψηφοδελτίων, σύνολο 103, ολοκληρώθηκε την Κυριακή (14/12) η ψηφοφορία των μελών της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) για την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών/τριών και ομάδων για τη χρονιά 2025, η βράβευση των οποίων θα γίνει στη 53η Γιορτή των Αρίστων, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με ώρα έναρξης στις 21:00.

Όπως κάθε χρόνο η Γιορτή των Αρίστων, η οποία διεξάγεται από το 1974 από την ΕΑΚ, τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), ενώ και φέτος θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).

Στην φετινή ψηφοφορία έλαβαν μέρος 103 μέλη της ΕΑΚ, εξασκώντας το προνομιακό δικαίωμά τους για να αναδείξουν τους κορυφαίους αθλητές της Κύπρου. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στη διαδικασία τριψήφιος αριθμός Αθλητικών Συντακτών, ξεπερνώντας το ρεκόρ που σημειώθηκε την περσινή χρονιά, οπότε και είχαν κατατεθεί 93 ψηφοδέλτια.

Τα ονόματα των πέντε κορυφαίων αθλητών και πέντε αθλητριών, καθώς και οι τρεις καλύτερες ομάδες ανδρών και γυναικών, θα ανακοινωθούν με αλφαβητική σειρά από την ΕΑΚ την Πρωτοχρονιά, ενώ στην Γιορτή των Αρίστων θα αποκαλυφθεί η ακριβής σειρά.

Υπενθυμίζεται ότι πέραν από τους κορυφαίους της χρονιάς, στην κορυφαία αθλητική τελετή βραβεύσεων που διεξάγεται στην Κύπρο, η ΕΑΚ θα απονείμει τα ποδοσφαιρικά έπαθλα, θα παραδώσει έπαθλα σε άτομα που υπηρέτησαν, και συνεχίζουν να το πράττουν, τον Κυπριακό Αθλητισμό και θα τιμήσει προσωπικότητες του χώρου. Κορυφαία βράβευση, το Αριστείο της ΕΑΚ το οποίο παραδοσιακά απονέμεται κάθε χρόνο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως κάθε χρόνο, την ΕΑΚ στηρίζει ως Μέγας Χορηγός η ΟΠΑΠ Κύπρου, ενώ Χρυσοί Χορηγοί της ΕΑΚ για το 2026 είναι οι Unicars και Cytavision. Χορηγοί είναι οι ERB CYPRIALIFE, Hercules και Υπεραγορές Άλφαμεγα.

 

 

