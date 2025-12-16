Παρουσιάζει νέα συνεργασία και τοποθετείται για πολύ σημαντικά θέματα ο πρόεδρος της ΑΕΛ!
Η ΑΕΛ παραθέτει δημοσιογραφική διάσκεψη παρόντος του προέδρου της Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου
Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Λεμεσού, την ερχόμενη Πέμπτη 18/12 (10:00)., ο πρόεδρος της ομάδας θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη στο «Αλφαμέγα» στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί η νέα συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου. Παράλληλα, ο κύριος Κωνσταντίνου θα αναφερθεί σε πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ομάδα αλλά και το κυπριακό ποδόσφαιρο.