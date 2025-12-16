ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκασπερίνι: «Δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε να καταφέρουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γκασπερίνι: «Δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε να καταφέρουμε»

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, σε δηλώσεις του, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το τι μπορεί να καταφέρει η Ρόμα μέσα στην χρονιά μετά και την νίκη της ομάδας του κόντρα στην Κόμο.

Η περασμένη αγωνιστική στην Serie A ήταν γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές, καθώς οι δύο ομάδες που βρίσκονταν στην κορυφή της βαθμολογίας δεν κατάφεραν να νικήσουν, με την Μίλαν να έρχεται ισόπαλη με 2-2 στο «Σαν Σίρο» κόντρα στην Σασουόλο και την Νάπολι να χάνει με 1-0 στην έδρα της Ουντινέζε.

Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύτηκε τόσο η Ίντερ που επικράτησε της Τζένοα με 1-2 και πάτησε κορυφή όσο και η Ρόμα, η οποία κέρδισε χθες (16/12) με 1-0 στο «Ολίμπικο» την Κόμο χάρη στο γκολ του Γουέσλι και «ψαλίδισε» την διαφορά από τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές της.

Ο προπονητής των τζαλορόσι μαλιστα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης συνεχάρη τους παίκτες του για την απόδοση τους στο παιχνίδι, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας του και αυτά που μπορεί να καταφέρει σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

«Ο Σουλέ είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για παράδειγμα (έδωσε την ασιστ για το γκολ του Γουέσλι), αλλά απόψε είναι δύσκολο να αξιολογήσεις κάποιον. Ήταν ένας καλός αγώνας χάρη και στις δύο ομάδες. Και οι δύο προσπάθησαν να κερδίσουν. Τα πήγαμε καλά επειδή η ταχύτητα της Κόμο μπορεί να σε τιμωρήσει. Ήμασταν πολύ ακριβείς. Η καλύτερη εμφάνιση στην έδρα μας μπροστά στους οπαδούς μας. Ήμασταν σταθεροί από την αρχή και αυτή είναι η δύναμή μας. Εδώ και μερικές εβδομάδες, έχουμε επίσης καταφέρει να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από ό,τι με την Κόμο απόψε. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν πιο σταθερό. Η ομάδα έπαιξε με καλή ποιότητα».

«Αν συμφωνώ με την τέταρτη θέση; Δεν συμφωνώ ποτέ, αλλά θα ήμουν χαρούμενος. Δεν υπάρχει όριο όμως στο τι είναι δυνατό και στο τι μπορούμε να καταφέρουμε. Περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα, με νοιάζει να συμβαίνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Η υποστήριξη είναι απίστευτη και το νιώθουμε όταν παίζουμε έτσι: είναι όμορφο να το βιώνεις. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Τα αποτελέσματα θα έρθουν. Αυτοί οι τύποι τα δίνουν όλα. Οι πιο δυνατοί παίκτες μπορεί να μην έχουν το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης και διαθεσιμότητας. Είμαστε μια καλή ομάδα τώρα και μπορούμε να βελτιωθούμε, αλλά το να παίζεις εναντίον μας δεν είναι εύκολο για κανέναν», συμπλήρωσε ο Ιταλός τεχνικός.

Η Ρόμα μετά και από την χθεσινή της νίκη, εδραιώθηκε στη τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A και κατάφερε να μειώσει την διαφορά της από την πρωτοπόρο Ίντερ, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει στο Τορίνο για να αντιμετωπίσει την επίσης φορμαρισμένη Γιουβέντους, που μετράει πέντε νίκες στα τελευταία έξι της παιχνίδια.

gazzetta.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κοντά σε Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Δέκα διαφορετικοί προπονητές, ίδια προβλήματα για τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανατροπή με Ουάρντα και παραμονή του στην ΑΕΛ Novibet

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Στις 3/1 ξεκινάει η παγκόσμια περιοδεία του τροπαίου, σε 30 χώρες μέσα σε 150 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χώρισαν και επίσημα ξανά οι δρόμοι Απόλλωνα και Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών στον δράστη της επίθεσης κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάλος στην Τουρκία με το στοιχηματικό σκάνδαλο - Νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί το καλοκαίρι ο «αρχιτέκτονας» της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανονικά με Πάφο ο Λαΐφης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΕΠ 6) After Derby: Κερδισμένοι της αγωνιστικής Πάφος και Άρης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απόφαση-κόλαφος για Παρί: Καλείται να πληρώσει 61 εκατ. ευρώ στον Εμπαπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτος... σερβιτόρος ο Γιόβετιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Καρεμπέ επιβεβαίωσε τον δανεισμό Καμπελά στη Ναντ!

Ελλάδα

|

Category image

FIFA The Best 2025: Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Ντοναρούμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάντα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη