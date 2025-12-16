Η οικογένεια Μέινου έστειλε μήνυμα σε Γιουνάιτεντ και Αμορίν με ένα... μπλουζάκι!

Ο ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων» δεν έχει χρόνο συμμετοχής και πολλά είναι τα σενάρια περί μεταγραφής. Με τον αδερφό του να ρίχνει περισσότερο «λάδι» στη φωτιά!

Ο Κόμπι Μέινου αδυνατεί να βρει χρόνο συμμετοχής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Από την αρχή της σεζόν έχει αγωνιστεί ελάχιστα και τα σενάρια για το μέλλον του είναι πάρα πολλά!

Το τι θα συμβεί κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, αλλά φρόντισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την ομάδα του, αλλά και τον Ρούμπεν Αμορίν!

Πώς το έκανε; Χρησιμοποιώντας τον αδερφό του στο εντός έδρας παιχνίδι για τη 16η αγωνιστική της Premier League!

Ο Τζόρνταν βρέθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ (15/12, 4-4)! Σε ένα ματς, που ο Κόμπι πέρασε ως αλλαγή και αγωνίστηκε μονάχα για 29 λεπτά.

Ωστόσο, ο Τζόρνταν Μέινου-Χέιμς τράβηξε την προσοχή, χάρη στο μπλουζάκι που φορούσε. Ποιος ήταν ο λόγος;

Το γεγονός πως έγραφε: «Free Kobbie Mainoo»! Δηλαδή, «ζητούσε» να... ελευθερώσουν τον Κόμπι, σε μία κίνηση που συνεπάγεται είτε με περισσότερο χρόνο, είτε με μεταγραφή!

Κι όσο βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου είναι δεδομένο πως μπορεί να «λέει» πολλά. Ωστόσο, το τι θα γίνει με την περίπτωση του νεαρού Άγγλου κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει και καλύτερα να περιμένουμε τις επίσημες εξελίξεις.

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τον αδερφό του Κόμπι Μέινου:

Kobbie Mainoo's brother wore this shirt at Old Trafford tonight 😬#BBCFootball #MUFC pic.twitter.com/ezkK490vzw — Match of the Day (@BBCMOTD) December 15, 2025

