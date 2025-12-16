Κέιν και Ουέντα στην κορυφή των σκόρερ, 5ος ο Παυλίδης, 6ος ο Ελ Κααμπί

Ο Ιάπωνας επιθετικός της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα, δεν σκόραρε στην ήττα από τον Αγιαξ με 2-0, αλλά παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης με 18 τέρματα σε 16 αγώνες του ολλανδικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, απέκτησε «συγκάτοικο», καθώς ο Χάρι Κέιν «βρήκε δίχτυα» στην ισοπαλία 2-2 της Μπάγερν Μονάχου με την Μάϊντς.

Το άτυπο... βάθρο συμπληρώνουν ο Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε δις στην νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 και μετρά 17 τέρματα, όσα έχει πετύχει και ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στην νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αλαβές με 2-1.

Το «ελληνικό στοιχείο» στον συγκεκριμένο πίνακα, είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε χατ-τρικ στην εμφατική νίκη της Μπενφίκα επί της με 4-0 επί της Μορεϊρένσε και βρίσκεται στην 5η θέση με 13 γκολ σε 14 αγώνες. Μία θέση πιο κάτω, βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έμεινε «άσφαιρος» στην «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Αρη και παρέμεινε στα 12 γκολ σε 14 συμμετοχές.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιο παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 18 γκολ σε 14 αγώνες

2. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 16 αγώνες

3. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 17 γκολ σε 16 αγώνες

4. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 17 γκολ σε 17 αγώνες

5. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 13 γκολ σε 14 αγώνες

6. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 12 γκολ σε 14 αγώνες

7. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία) 11 γκολ σε 14 αγώνες

8. Μέϊσον Γκρίνγουντ (24/Μαρσέϊγ/Αγγλία) 11 γκολ σε 15 αγώνες

9. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία) 11 γκολ σε 15 αγώνες

10. Φεράν Τόρες (25/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) 11 γκολ σε 16 αγώνες

ΑΠΕ-ΜΠΕ