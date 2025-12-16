Αυτή την ημέρα θα κάνει την πρώτη προπόνησή του με τον Παναθηναϊκό ο Ανδρέας Τεττέη

Έχει περάσει λίγο στο... ντούκου τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των δύσκολων αποτελεσμάτων που είχε ο Παναθηναϊκός τόσο στην Stoiximan Super League (ειδικά εκεί), όσο και με τη «λευκή» ισοπαλία κόντρα την Πλζεν των 10 παικτών απ’ το 32’, όμως πριν ξεκινήσει η χειμερινή, μεταγραφική περίοδος, το «τριφύλλι» έχει κάνει ήδη εδώ και πολύ καιρό την πρώτη μεταγραφή του: Τον Ανδρέα Τεττέη, ένα απ’ τα πιο «hot» ονόματα στο πρώτο μισό της εφετινής Λίγκας (και βασικό στόχο όλου του ανταγωνισμού του «τριφυλλιού»), ο οποίος μετράει πλέον... αντίστροφα για να ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Πότε θα συμβεί αυτό; Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πλέον, διότι ο καιρός... μαζεύτηκε κι ο 24χρονος διεθνής επιθετικός είναι έτοιμος να βάλει για πρώτη φορά το προπονητικό φανελάκι με το «τριφύλλι» στο στήθος και να πιάσει δουλειά στο Κορωπί υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, πριν «μπει» και στα επίσημα.

Αν δεν αλλάξει κάτι στον αρχικό προγραμματισμό/σχεδιασμό, ο Τεττέη θα περάσει για πρώτη φορά την πόρτα του «Γ. Καλαφάτης» για να προπονηθεί με τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου. Πριν «βγει» δηλαδή το 2025.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ενημερώσει τους παίκτες του «τριφυλλιού» πως θα πάρουν άδεια μίας εβδομάδας, αμέσως μετά τον κυριακάτικο (21/12, 19:30) μεγάλο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο τελευταίο χρονικά ματς του έτους για τους «πράσινους», αλλά και για τον δικέφαλο του Βορρά. Και θα επιστρέψουν στο προπονητικό του Κορωπίου (έχοντας πάρει τις κατάλληλες οδηγίες, για να διατηρηθούν σ’ ένα καλό επίπεδο μέσα στις γιορτές) τη Δευτέρα 29/12.

Athletiko