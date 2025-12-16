ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτή την ημέρα θα κάνει την πρώτη προπόνησή του με τον Παναθηναϊκό ο Ανδρέας Τεττέη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αυτή την ημέρα θα κάνει την πρώτη προπόνησή του με τον Παναθηναϊκό ο Ανδρέας Τεττέη

Πόση άδεια έχει δώσει ο Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού και πότε θα ξεκινήσει προπονήσεις με τους «πράσινους» ο Τεττέη.

Έχει περάσει λίγο στο... ντούκου τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των δύσκολων αποτελεσμάτων που είχε ο Παναθηναϊκός τόσο στην Stoiximan Super League (ειδικά εκεί), όσο και με τη «λευκή» ισοπαλία κόντρα την Πλζεν των 10 παικτών απ’ το 32’, όμως πριν ξεκινήσει η χειμερινή, μεταγραφική περίοδος, το «τριφύλλι» έχει κάνει ήδη εδώ και πολύ καιρό την πρώτη μεταγραφή του: Τον Ανδρέα Τεττέη, ένα απ’ τα πιο «hot» ονόματα στο πρώτο μισό της εφετινής Λίγκας (και βασικό στόχο όλου του ανταγωνισμού του «τριφυλλιού»), ο οποίος μετράει πλέον... αντίστροφα για να ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Πότε θα συμβεί αυτό; Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πλέον, διότι ο καιρός... μαζεύτηκε κι ο 24χρονος διεθνής επιθετικός είναι έτοιμος να βάλει για πρώτη φορά το προπονητικό φανελάκι με το «τριφύλλι» στο στήθος και να πιάσει δουλειά στο Κορωπί υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, πριν «μπει» και στα επίσημα.

Αν δεν αλλάξει κάτι στον αρχικό προγραμματισμό/σχεδιασμό, ο Τεττέη θα περάσει για πρώτη φορά την πόρτα του «Γ. Καλαφάτης» για να προπονηθεί με τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου. Πριν «βγει» δηλαδή το 2025.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ενημερώσει τους παίκτες του «τριφυλλιού» πως θα πάρουν άδεια μίας εβδομάδας, αμέσως μετά τον κυριακάτικο (21/12, 19:30) μεγάλο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο τελευταίο χρονικά ματς του έτους για τους «πράσινους», αλλά και για τον δικέφαλο του Βορρά. Και θα επιστρέψουν στο προπονητικό του Κορωπίου (έχοντας πάρει τις κατάλληλες οδηγίες, για να διατηρηθούν σ’ ένα καλό επίπεδο μέσα στις γιορτές) τη Δευτέρα 29/12.

 

Athletiko

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τσεκάρει τον Γκάλαχερ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Opta προβλέπει ότι το Μαρόκο θα κατακτήσει το Κόπα Αφρικα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πιο «φτωχή»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η απόφαση του Κωστή για τους τιμωρημένους Ίντζια και Χαραλάμπους

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της Ομόνοιας από το διπλό στη Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κέιν και Ουέντα στην κορυφή των σκόρερ, 5ος ο Παυλίδης, 6ος ο Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή την ημέρα θα κάνει την πρώτη προπόνησή του με τον Παναθηναϊκό ο Ανδρέας Τεττέη

Ελλάδα

|

Category image

Ο Λιθουανός Lukjančukas στο ΑΕΚ - Σκέντιγια

ΑΕΚ

|

Category image

Ελβετοί διαιτητές στο Ομόνοια - Ρακόβ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Κάλεσμα στον κόσμο για τη «νύχτα που θα μείνει αξέχαστη»

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Αντεγέμι ζήτησε να φύγει από την Ντόρτμουντ γιατί η κοπέλα του θέλει να ζήσει αλλού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάρκου: «Νιώθουμε τον μη σεβασμό προς την Ανόρθωση, αμφισβητούμε πως μπήκαν οι γραμμές»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Για πρώτη φορά τριψήφιος αριθμός μελών της ΕΑΚ ψήφισε για τους κορυφαίους της χρονιάς!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δημητρίου μετά την ισοπαλία με Ομόνοια: «Είδαμε την ομάδα σε άλλο ένα ντέρμπι να επιστρέφει»

ΑΕΚ

|

Category image

Παρουσιάζει νέα συνεργασία και τοποθετείται για πολύ σημαντικά θέματα ο πρόεδρος της ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη