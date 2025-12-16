Δημητρίου μετά την ισοπαλία με Ομόνοια: «Είδαμε την ομάδα σε άλλο ένα ντέρμπι να επιστρέφει»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κυριάκος Δημητρίου παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0

Διαβάστε όσα είπε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ στον απόηχο της ισοπαλίας (1-1) με την Ομόνοια στην ΑΡΕΝΑ: 

«Όταν έρχεται αυτό το αποτέλεσμα, συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι μας άφησε γλυκόπικρη γεύση. Θέλαμε το τρίποντο, δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Από την άλλη ήταν ντέρμπι, έμεινε στην ισοπαλία και χάρηκαν οι άλλες ομάδες παρά εμείς. Τώρα ξεκίνησε ο β' γύρος, έχουμε αρκετό δρόμο. Ζητούμενο να επιστρέψουμε στις νίκες, δεν έχουμε περιθώρια να μείνουμε στο χθεσινό. Πρέπει να σκεφτούμε το επόμενο και είναι το ματς της Πέμπτης. Ο Καμπρέρα πέτυχε ένα γκολ που θα τον βοήθησει στο θέμα ψυχολογίας, το χρειαζόταν».

Για τη ψεσινή προσέλευση: «Θα μπορούσαμε για περισσότερο κόσμο. Την Πέμπτη έχουμε ματς ορόσημο, αν καταφέρουμε να πάρουμε αποτέλεσμα, ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετό για την πρόκριση στους 16. Δώσαμε την ευκαιρία στον κόσμο να τα πάρει στη μισή τιμή για εκείνο το ματς. Μπορεί η ώρα να μην βοηθά, όμως θα έχουμε καλή παρουσία. Η πλειοψηφία των οπαδών μας είναι 10-15 λεπτά από το γήπεδο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αποθεραπευτούμε από τη χθεσινή προσπάθεια. Οφείλουμε με τη Σκέντιγια να πάρουμε το αποτέλεσμα».

«Δεχθήκαμε το γκολ από την Ομόνοια στην αλλαγή του Σουάρεθ. Είδαμε την ομάδα μας σε άλλο ένα ντέρμπι να επιστρέφει, να ισοφαρίζει και να ψάχνει το γκολ της νίκης. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια, κανείς δεν είναι δυσαρεστημένος από αυτό. Είμαστε αναγκασμένοι να γυρίσουμε σελίδα».

 

 

 

