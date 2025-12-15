Τα… διπλά 0-0 της 14ης αγωνιστικής και η σύμπτωση με την πρεμιέρα

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο προέκυψε κατά την τελευταία αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Συγκεκριμένα, στην 14η αγωνιστική παρατηρήθηκε σε δύο παιχνίδια το σημείο της ισοπαλίας χωρίς τέρματα, κάτι που είχε συμβεί ξανά μόνο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δηλαδή, την αγωνιστική όπου υπήρχε το ίδιο πρόγραμμα αγώνων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, τα παιχνίδια Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου και Εθνικός - Ακρίτας, έληξαν ισόπαλα 0-0, ενώ τώρα το σκηνικό επαναλήφθηκε στους αγώνες ΑΠΟΕΛ – Ε.Ν.Ύψωνα και Ολυμπιακός - ΑΕΛ.

Σε καμία άλλη αγωνιστική δεν καταγράφηκαν περισσότερες από μία «λευκές» ισοπαλίες.