Πέρασε σε γκολ τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο Χάαλαντ

Στην Αγγλία βρήκαν έναν τρόπο να δώσουν ένα παραπάνω πρεστίζ στο γεγονός πως ο Χάαλαντ έφτασε τα 146 γκολ με την Μάντσεστερ Σίτι.

Για την ακρίβεια έβαλαν στο παιχνίδι τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τα γκολ που πέτυχε εκείνος με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το αποτέλεσμα είναι πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει πλέον ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα σε πολύ λιγότερους αγώνες.

• Χάαλαντ: 146 γκολ σε 168 αγώνες με τη Μάντσεστερ Σίτι

• Ρονάλντο: 145 γκολ σε 346 αγώνες με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

sdna.gr