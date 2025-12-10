LIVE: Γιουβέντους - Πάφος FC 0-0
H εξέλιξη του αγώνα στο Τορίνο
Στο Τορίνο απέναντι στην «Γηραιά Κυρία» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Γιουβέντους, δίνει την νέα ευρωπαϊκή της παράσταση η Πάφος FC.
Ο αγώνας αφορά την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Mετά τους πρώτους πέντε αγώνες οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην βαθμολογία, έχοντας αμφότερες από έξι βαθμούς.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου
51' - Μακρινό σουτ από τον Όρσιτς, πάνω από τα δοκάρια
49' - Ο Νεόφυτος Μιχαήλ δείχνει ετοιμότητα σταματώντας το φαλτσαριστό σουτ του Κουπμάινερς. Στην επαναφορά το σουτ του Γιλντίζ πήγε ψηλά έξω
Τέλος πρώτου ημιχρόνου
42' - Tεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους, ο Ντέιβιντ βρέθηκε μπροστά από τον Νεοφύτο Μιχάηλ, έχοντας πλάτη τον Κύπριο τερματοφύλακα, έκανε το σουτ όμως η μπάλα έφυγε έξω
39' - Mετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκολντάρ κέρδισε την κεφαλιά, έφυγε έξω
33' - Σουτ του Ντράγκομιρ, από το ύψος της περιοχής, με υπερένταση ο Ντι Γκρεγκόριο διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Μετά την εκτέλεσή του ο Σεμά έπιασε την κεφαλιά, έφυγε ελάχιστα έξω.
31' - ΔΟΚΑΡΙ. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο FC, με το πλασαριστό σουτ από τον Άντερσον να βρίσκει στο δοκάρι. Στη συνέχεια της φάσης ο ίδιος παίκτης είχε και νέο σουτ με την μπάλα να φεύγει έξω
20' - Σουτ του Ζεγκρόβα, έξω από την περιοχή, πάει έξω χωρίς να ανησυχήσει τον Μιχαήλ
10' - Koντινή κεφαλιά από τον Κουπμάινερς, ελάχιστα έξω η μπάλα
7' - Μετά από σέντρα του Μπρούνο, η μπάλα κόντραρε και χτύπησε στον Καμπιάσο με τον Ντι Γκρεγκόριο να κόβει πολύ δύσκολα
5' - Καλή ευκαιρία για την Πάφο FC, με τον Άντερσον, μετά από ασίστ του Κορέια, με τακουνάκι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα έξω
1' - Έναρξη του αγώνα
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Κέλι, Κουπμάινερς, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Μιρέτι, Καμπιάσο, Ζεγκρόβα (46' Κονσεϊσάο), Γιλντίζ, Ντέιβιντ.
ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Λούκασεν, Όρσιτς, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Κορέια, Άντερσον.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45' Σούνιτς
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χεσούς Ζιλ Μαντσάνο
Α’ βοηθός: Άνχελ Νεβάντο
B’ βοηθός: Πόρας Αγιούσο
4ος: Χοσέ Λουίς Μουνουέρα
VAR: Γκιλέρμο Κουάδρα Φερνάντες
AVAR: Σέζαρ Σότο Γκράντο
- Το διαιτητικό τιμ είναι από την Ισπανία.