LIVE: Γιουβέντους - Πάφος FC 0-0

Στο Τορίνο απέναντι στην «Γηραιά Κυρία» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Γιουβέντους, δίνει την νέα ευρωπαϊκή της παράσταση η Πάφος FC.

Ο αγώνας αφορά την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Mετά τους πρώτους πέντε αγώνες οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην βαθμολογία, έχοντας αμφότερες από έξι βαθμούς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

51' - Μακρινό σουτ από τον Όρσιτς, πάνω από τα δοκάρια

49' - Ο Νεόφυτος Μιχαήλ δείχνει ετοιμότητα σταματώντας το φαλτσαριστό σουτ του Κουπμάινερς. Στην επαναφορά το σουτ του Γιλντίζ πήγε ψηλά έξω

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

42' - Tεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους, ο Ντέιβιντ βρέθηκε μπροστά από τον Νεοφύτο Μιχάηλ, έχοντας πλάτη τον Κύπριο τερματοφύλακα, έκανε το σουτ όμως η μπάλα έφυγε έξω

39' - Mετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκολντάρ κέρδισε την κεφαλιά, έφυγε έξω

33' - Σουτ του Ντράγκομιρ, από το ύψος της περιοχής, με υπερένταση ο Ντι Γκρεγκόριο διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Μετά την εκτέλεσή του ο Σεμά έπιασε την κεφαλιά, έφυγε ελάχιστα έξω.

31' - ΔΟΚΑΡΙ. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο FC, με το πλασαριστό σουτ από τον Άντερσον να βρίσκει στο δοκάρι. Στη συνέχεια της φάσης ο ίδιος παίκτης είχε και νέο σουτ με την μπάλα να φεύγει έξω

20' - Σουτ του Ζεγκρόβα, έξω από την περιοχή, πάει έξω χωρίς να ανησυχήσει τον Μιχαήλ

10' - Koντινή κεφαλιά από τον Κουπμάινερς, ελάχιστα έξω η μπάλα

7' - Μετά από σέντρα του Μπρούνο, η μπάλα κόντραρε και χτύπησε στον Καμπιάσο με τον Ντι Γκρεγκόριο να κόβει πολύ δύσκολα

5' - Καλή ευκαιρία για την Πάφο FC, με τον Άντερσον, μετά από ασίστ του Κορέια, με τακουνάκι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα έξω

1' - Έναρξη του αγώνα

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Κέλι, Κουπμάινερς, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Μιρέτι, Καμπιάσο, Ζεγκρόβα (46' Κονσεϊσάο), Γιλντίζ, Ντέιβιντ.

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Λούκασεν, Όρσιτς, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Κορέια, Άντερσον.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45' Σούνιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χεσούς Ζιλ Μαντσάνο

Α’ βοηθός: Άνχελ Νεβάντο

B’ βοηθός: Πόρας Αγιούσο

4ος: Χοσέ Λουίς Μουνουέρα

VAR: Γκιλέρμο Κουάδρα Φερνάντες

AVAR: Σέζαρ Σότο Γκράντο