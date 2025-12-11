«Στο α’ ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες, στο β’ προσαρμόστηκαν και υποφέραμε»

Δίκαιο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα στο Τορίνο, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 2-0 από την Γιουβέντους ο προπονητής της Πάφος FC, Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

«Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο προσαρμόστηκαν, υποφέραμε κάποιες στιγμές, είναι δίκαιο το αποτέλεσμα» ανάφερε στις δηλώσεις του στη Cytavision.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση εάν χάθηκε η ευκαιρία για ένα τεράστιο αποτέλεσμα με βάση τις ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου, είπε: «Κάναμε καλό α’ ημίχρονο. Μπορούσαμε να βρούμε το γκολ αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και την εμφάνιση».