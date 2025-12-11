ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Στο α’ ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες, στο β’ προσαρμόστηκαν και υποφέραμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Στο α’ ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες, στο β’ προσαρμόστηκαν και υποφέραμε»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Πάφος FC μετά την ήττα στο Τορίνο

Δίκαιο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα στο Τορίνο, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 2-0 από την Γιουβέντους ο προπονητής της Πάφος FC, Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

«Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο προσαρμόστηκαν, υποφέραμε κάποιες στιγμές, είναι δίκαιο το αποτέλεσμα» ανάφερε στις δηλώσεις του στη Cytavision.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση εάν χάθηκε η ευκαιρία για ένα τεράστιο αποτέλεσμα με βάση τις ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου, είπε: «Κάναμε καλό α’ ημίχρονο. Μπορούσαμε να βρούμε το γκολ αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και την εμφάνιση».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Στο α’ ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες, στο β’ προσαρμόστηκαν και υποφέραμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει στους «16» η Άρσεναλ, διπλό με ανατροπή της Σίτι επί της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Champions League: Εκτός θέσεων πρόκρισης η Πάφος FC, διατηρώντας ελπίδες για τη συνέχεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Πάφος FC κοίταξε στα μάτια τη Γιουβέντους, αλλά δεν είχε βαθμολογικό κέρδος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Ομόνοια κέρδισε την ΑΕΚ και την έπιασε στην κορυφή, δίνοντας... δικαίωμα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Πολλά τα γιουχαΐσματα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι Παφίτες στο γήπεδο της Γιουβέντους

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στον Ολυμπιακό ο ΝΒΑερ Μόντε Μόρις

EUROLEAGUE

|

Category image

Με ανατροπή έκανε σεφτέ ο Άγιαξ, στο κόλπο της πρόκρισης η Κοπεγχάγη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για το ιδανικότερο φινάλε στο 2025

ΑΕΛ

|

Category image

Με αυτούς τους 11 θα αντιμετωπίσει την Γιουβέντους η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Καθάρισα το μυαλό μου - Όταν αγωνίζεσαι δεν υπάρχουν δικαιολογίες»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν μας βλέπω ως φαβορί, έκαναν 12 προσθήκες και δαπάνησαν πολλά λεφτά»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέο καμπανάκι από την FIFA στον ΑΠΟΕΛ, και 4+1 σημεία για εμπάργκο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Τάκης Λεμονής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη