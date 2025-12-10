ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Champions League: Εκτός θέσεων πρόκρισης η Πάφος FC, διατηρώντας ελπίδες για τη συνέχεια

Με την ήττα από την Γιουβέντους (2-0) στο Τορίνο, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League η Πάφος FC έπεσε εκτός 24άδας που θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.

Η παφιακή ομάδα πλέον είναι στην 26ή θέση του βαθμολογικού πίνακα με έξι βαθμούς, όμως διατηρεί τις ελπίδες της ακόμη ενόψει των επόμενων δύο τελευταίων αγωνιστικών της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια της διοργάνωσης, το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο θα αντιμετωπίσει στις 21 Ιανουαρίου (22:00) στο Λονδίνο την Τσέλσι και μία εβδομάδα αργότερα (28/01, 22:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» την Σλάβια Πράγας.

Σημειώνεται ότι η αγγλική ομάδα είναι στην 13ή θέση με δέκα βαθμούς, ενώ το συγκρότημα της Τσεχίας είναι 33ο με τρεις βαθμούς

Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία.