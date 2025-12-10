ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον Ολυμπιακό ο ΝΒΑερ Μόντε Μόρις

Στον Ολυμπιακό ο ΝΒΑερ Μόντε Μόρις

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από απόψε (10/12) ο Μόντε Μόρις. Ο 30χρονος Αμερικανός ΝΒΑερ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο έχει ισχύ έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού τον πόιντ γκαρντ που έψαχνε και έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του. 

Ο Ολυμπιακός κινείται έντονα για την απόκτηση και ψηλού, που θα παίζει τόσο στο «4» όσο και στο «5».

Στη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρεται: 

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόντε Μόρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris

 

Γεννήθηκε: 27/06/1995

 

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

 

Ύψος: 1.88 μ.

 

Θέση: Γκαρντ

 

Προηγούμενες Ομάδες

 

-       2017-2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

 

-       2017-2022 Denver Nuggets

 

-       2022-2023 Washington Wizards

 

-       2023-2024 Detroit Pistons

 

-       2023-2024 Minnesota Timberwolves

 

-       2024-2025 Phoenix Suns

 

-       2025 Indiana Pacers

 

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο

-       First-Team All-Big 12 (2017)

-       2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)».

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

