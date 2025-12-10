Με ανατροπή έκανε σεφτέ ο Άγιαξ, στο κόλπο της πρόκρισης η Κοπεγχάγη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάτι που μέχρι πριν από την έναρξη του αγώνα έμοιαζε απίθανο, απραγματοποίητο, αδύνατο, πλέον, μετατρέπεται σε... θαύμα. Μετά από 5 σερί ήττες, ο Άγιαξ κάνοντας μυθική ανατροπή στο Μπακού επικράτησε με 4-2 της Καραμπάγκ και δύο... στροφές πριν το φινάλε της League Phase... ελπίζει. Αρκεί να κάνει το 2 στα 2 και να νικήσει τον Ιανουάριο, αρχικά εκτός τη Βιγιαρεάλ και την τελευταία αγωνιστική (8η) στο Αμστερνταμ τον Ολυμπιακό!

Η Καραμπάγκ που προηγήθηκε δύο φορές έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσει την παρουσία της στα playoffs του Champions League, στην 2η παρουσία της σε φάση ομίλων/League Phase της διοργάνωσης (σ.σ. η πρώτη τη σεζόν 2017/2018, όταν και τερμάτισε τελευταία). Παραμένει, όμως, με 7 βαθμούς στο... κόλπο.

Γερά στο παιχνίδι της εισόδου στα playoffs μπήκε και η Κοπεγχάγη του βασικού, Ντομινίκ Κοτάρσκι (ο Χατζηδιάκος έμεινε στον πάγκο), με το γκολ του Κορνέλιους στο 90' με το οποίο έγινε το 3-2 για τους Δανούς στο «Θεράμικα» απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Με 7 βαθμούς οι «Βίκινγκς» πλασαρίστηκαν στην 23η θέση, την ώρα που η ισπανική ομάδα (τρίτη στη la Liga) έμεινε στον ένα βαθμό κι αποκλείστηκε.

