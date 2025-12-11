Πάει στους «16» η Άρσεναλ, διπλό με ανατροπή της Σίτι επί της Ρεάλ

Η Άρσεναλ είναι από το βράδυ της Τετάρτης (10/12) η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση της στα νοκ άουτ του Champions League (φάση των «16»), μετά το 3-0 επί της Μπριζ (βασικός ο Χρήστος Τζόλης) στο «Γιαν Μπρέιντελ, στο ντεμπούτο του Ιβάν Λέκο στον πάγκο της Κλαμπ.

Με 6 στα 6 και 17-1 γκολ οι «κανονιέρηδες» απέδειξαν ότι απόλυτα δικαιολογημένα βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και παράλληλα δικαίως θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί για να φτάσουν μέχρι το... τέλος του δρόμου.

Κακή παρένθεση αποδείχθηκε για τη Μάντσεστερ Σίτι το «χαστούκι» από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Ετιχαντ», καθώς οι «πολίτες» αντέδρασαν άμεσα με φοβερό «διπλό» επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», που τους ανέβασε στην 4η θέση.

Με ανατροπή, μάλιστα (2-1), τον Χάαλαντ να σκοράρει για 21η φορά σε ισάριθμα ματς σε όλες τις διοργανώσεις από την έναρξη της σεζόν και τον Τσάμπι Αλόνσο, πλέον, να βαδίζει σε «τεντωμένο σχοινί», παρότι οι «μερένχες» παραμένουν στην 7η θέση μετά την 2η ήττα τους στη League Phase.

Χωρίς τον Βαγγέλη Παυλίδη στο αρχικό σχήμα (μπήκε στο 76' αντί του Ιβάνοβιτς) μετά από αρκετό καιρό, η Μπενφίκα πέτυχε τεράστια νίκη στο «Ντα Λους» επί της Νάπολι (2-0) και με το δεύτερο σερί «τρίποντο» (προηγήθηκε το εκτός έδρας 2-0 επί του Άγιαξ) μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της εισόδου στα playoffs.

Η Γιουβέντους ήθελε μόνο νίκη με την Πάφο για να μείνει ζωντανή και τα κατάφερε με το 2-0 απέναντι στους πρωταθλητές Κύπρου, ενώ και η Ντότμουντ «γκέλαρε» στη Βεστφαλία με την Μπόντο Γκλιμτ (2-2) και με 11 βαθμούς βρίσκεται στην 10η θέση.

Η Νιούκαστλ βρέθηκε κοντά σε μία μεγάλη νίκη στη «Μπάι Αρίνα», αλλά ο Γκριμάλντο «έσωσε την παρτίδα» για τη Λεβερκούζεν στο 88' (2-2). Οι «ανθρακωρύχοι» βρίσκονται πια στην 12η θέση και οι «ασπιρίνες» στην 20ή, κάτι που σημαίνει ότι θα τα παίξουν όλα για όλα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό, τον επόμενο μήνα.

Τέλος, η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν έμεινε στο 0-0 στο «Σαν Μαμές» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Αποτέλεσμα που την διατήρησε στην 3η θέση και τους Βάσκους στην 28η με 5 βαθμούς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-0

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο 2-3

Μονακό – Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3

Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-4

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ 2-2

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0

Γιουβέντους – Πάφος 2-0

Μπριζ – Άρσεναλ 0-3

Αθλέτικ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής