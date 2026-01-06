ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΕΝΠ: Στη «μαύρη λίστα» των ομάδων χωρίς νίκη στην Ευρώπη

ΕΝΠ: Στη «μαύρη λίστα» των ομάδων χωρίς νίκη στην Ευρώπη

Η μία από τις έξι χωρίς τρίποντο...

Η ΕΝΠ συνεχίζει να γράφει αρνητική ιστορία, καθώς παραμένει σε μια λίστα που μόνο τιμητική δεν είναι. Οι βυσσινί συγκαταλέγονται στις ελάχιστες ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσουν νίκη τη φετινή σεζόν.

Η Γουλβς, με τη νίκη της 3-0 επί της Γουέστ Χαμ την τρίτη ημέρα του νέου έτους στην Premier League, κατάφερε να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο… «κλαμπ». Οι «Λύκοι» ήταν μέχρι πρότινος η μοναδική ομάδα ανάμεσα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που δεν είχε σημειώσει νίκη.

Ωστόσο, στο αρνητικό αυτό γκρουπ παραμένουν έξι ομάδες από διαφορετικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, οι οποίες δεν έχουν ακόμη «γευτεί» τη χαρά της επιτυχίας την αγωνιστική περίοδο 2025-26:

  • Πορτογαλία: AVS – 0 νίκες, 4 ισοπαλίες, 10 ήττες

  • Κύπρος: ΕΝ Παραλιμνίου – 0 νίκες, 1 ισοπαλία, 15 ήττες

  • Αρμενία: Αραράτ – 0 νίκες, 3 ισοπαλίες, 12 ήττες

  • Βόρεια Μακεδονία: Σκούπι – 0 νίκες, 1 ισοπαλία, 15 ήττες

  • Ανδόρα: Εσπεράνσα – 0 νίκες, 2 ισοπαλίες, 10 ήττες

  • Σαν Μαρίνο: Σαν Μαρίνο Ακαδημία 022 – 0 νίκες, 3 ισοπαλίες, 11 ήττες

