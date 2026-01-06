Ουνάι Έμερι για Καρσέδο!

Το sport24.ru φιλοξενεί μία σύντομη δήλωση του Ουνάι Έμερι με αφορμή την επιστροφή του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στη Ρωσία για την Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο προπονητής της Άστον Βίλα εμφανίστηκε σίγουρος για την επιτυχία του άλλοτε συνεργάτη του και πρώην προπονητή της Πάφος FC.

Η δήλωσή του:

«Είναι υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής. Θα κάνει σπουδαία δουλειά εκεί»