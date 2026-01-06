ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ουνάι Έμερι για Καρσέδο!

Ο προπονητής της Άστον Βίλα σχολίασε την μετακίνηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στην Σπαρτάκ Μόσχας

Το sport24.ru φιλοξενεί μία σύντομη δήλωση του Ουνάι Έμερι με αφορμή την επιστροφή του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στη Ρωσία για την Σπαρτάκ Μόσχας. 

Ο προπονητής της Άστον Βίλα εμφανίστηκε σίγουρος για την επιτυχία του άλλοτε συνεργάτη του και πρώην προπονητή της Πάφος FC. 

Η δήλωσή του:

«Είναι υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής. Θα κάνει σπουδαία δουλειά εκεί»

Διαβαστε ακομη