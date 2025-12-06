Bundesliga (13η αγωνιστική): Επικίνδυνη έξοδος για την Μπάγερν
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Χωρίς να βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση η Μπάγερν Μονάχου δοκιμάζεται στην έδρα της ισχυρής Στουτγκάρδης. Την Άιντραχτ Φρανκφούρτης φιλοξενεί η Λειψία.
Όχι στο καλύτερό της φεγγάρι η Μπάγερν. Οι Βαυαροί αφού γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη σεζόν (1-3 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο), επικράτησαν δύσκολα 3-1 της Σαν Πάουλι για το πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα είδαν και έπαθαν να προσπεράσουν το εμπόδιο της Ουνιόν Βερολίνου στο Κύπελλο (3-2). Η εικόνα τους καθιστά αμφίρροπη την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη που φιγουράρει στην έκτη θέση της κατάταξης.
Τέσσερις ακόμα αναμετρήσεις κάνουν σέντρα στις 16:30, ξεχωρίζει το ζευγάρι Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στις 19:30 η δεύτερη Λειψία (στο -8 από την κορυφή) υποδέχεται την Ευρωπαία Άιντραχτ που καμαρώνει για την κορυφαία επίθεση φιλοξενούμενης (17 γκολ σε 6 ματς) στην Bundesliga.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στην Bundesliga:
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
16:30 Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου
16:30 Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου
16:30 Άουγκσμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν
16:30 Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ
16:30 Κολωνία-Σαν Πάουλι
19:30 Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
16:30 Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης
18:30 Μπορούσια Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ