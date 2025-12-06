ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Bundesliga (13η αγωνιστική): Επικίνδυνη έξοδος για την Μπάγερν

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς να βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση η Μπάγερν Μονάχου δοκιμάζεται στην έδρα της ισχυρής Στουτγκάρδης. Την Άιντραχτ Φρανκφούρτης φιλοξενεί η Λειψία.

Όχι στο καλύτερό της φεγγάρι η Μπάγερν. Οι Βαυαροί αφού γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη σεζόν (1-3 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο), επικράτησαν δύσκολα 3-1 της Σαν Πάουλι για το πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα είδαν και έπαθαν να προσπεράσουν το εμπόδιο της Ουνιόν Βερολίνου στο Κύπελλο (3-2). Η εικόνα τους καθιστά αμφίρροπη την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη που φιγουράρει στην έκτη θέση της κατάταξης.

Τέσσερις ακόμα αναμετρήσεις κάνουν σέντρα στις 16:30, ξεχωρίζει το ζευγάρι Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στις 19:30 η δεύτερη Λειψία (στο -8 από την κορυφή) υποδέχεται την Ευρωπαία Άιντραχτ που καμαρώνει για την κορυφαία επίθεση φιλοξενούμενης (17 γκολ σε 6 ματς) στην Bundesliga.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

16:30 Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου

16:30 Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου

16:30 Άουγκσμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν

16:30 Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ

16:30 Κολωνία-Σαν Πάουλι

19:30 Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

16:30 Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης

18:30 Μπορούσια Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

