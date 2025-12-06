Έχει πολλά να αποδείξει

Προερχόμενος για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν από ένα σερί τριών παιχνιδιών άνευ νίκης (σ.σ. ισοπαλίες με Ομόνοια και Ανόρθωση και ενδιάμεσα ήττα από την ΑΕΛ), ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί την Κυριακή (07/12, 19:00) τον Άρη στο ΓΣΠ, έχοντας πολλά να αποδείξει.

Πρωτίστως υπάρχει η ανάγκη για επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα, ώστε να μην χαθεί έδαφος από τις ομάδες που βρίσκονται πιο μπροστά στη βαθμολογία. Aυτή τη στιγμή οι γαλαζοκίτρινοι είναι στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και μία από τις ομάδες που βρίσκονται μπροστά του είναι η προσεχής αντίπαλός του η οποία έχει τέσσερις βαθμούς περισσότερους (26-22). Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η ομάδα της Λευκωσίας έχει την πρόκληση να μην αφήσει έναν από τους ανταγωνιστές της να ξεφύγει και συνάμα να δυναμώσει τις προοπτικές της για τη συνέχεια.

Επιπλέον, λέγεται για κάθε ομάδα ότι είναι σημαντικό να εκμεταλλεύεται την έδρα της. Ο ΑΠΟΕΛ μέχρις στιγμής δεν το έπραξε. Σε πέντε παιχνίδια στην έδρα τους οι γαλαζοκίτρινοι μέτρησαν δυο νίκες και είναι ένα σημείο στο οποίο υστερούν σε σύγκριση με τις ομάδες που μάχονται στα ψηλά. Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία είχε νικήσει εντός έδρας τον Απόλλωνα (2-0) και τον Εθνικό (2-2), έχασε το πιο πρόσφατο παιχνίδι στο ΓΣΠ με την ΑΕΛ (1-2), ενώ γλύτωσε στο φινάλε τον έναν βαθμό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (2-2). Σημειώνεται ότι στο ματς με την Ομόνοια, στο οποίο και πάλι στο τέλος πήρε την ισοπαλία (2-2), γηπεδούχοι ήταν οι πράσινοι.

Μόνο ο Πιέρος

Όσον αφορά τον καταρτισμό του πλάνου από τον Πάμπλο Γκαρσία για αντιμετώπιση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», ο Ουρουγουανός προπονητής έχει ενώπιόν του ξανά μία σημαντική απουσία, καθώς θα απουσιάζει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Πιέρος Σωτηρίου. Πλην του Κύπριου επιθετικού, ο οποίος είναι τραυματίας, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με τους Κούτσακο και Μαϊόλι να είναι ανάμεσα σε αυτούς που διεκδικούν φανέλα βασικού.

Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτεί την έδρα του