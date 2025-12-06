ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις μπαριέρες του Άμπου Ντάμπι ο Χάμιλτον - Αγώνα δρόμο της Ferrari να προλάβει τις κατατακτήριες δοκιμές!

Στις μπαριέρες του Άμπου Ντάμπι ο Χάμιλτον - Αγώνα δρόμο της Ferrari να προλάβει τις κατατακτήριες δοκιμές!

Ο Λιούις Χάμιλτον είχε ένα ατύχημα και κατέληξε στις μπαριέρες στο FP3 του Άμπου Ντάμπι.

Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι μηχανικοί της Ferrari μετά το ατύχημα του Λιούις Χάμιλτον στις τρίτες ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι.

Συγκεκριμένα, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους του μονοθεσίου του και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες, κάνοντας ζημιά στη SF-25.

Με τις κατατακτήριες δοκιμές να απέχουν πλέον δύο ώρες, η ιταλική ομάδα καλείται να κάνει αγώνα... δρόμου ώστε να έχει έτοιμο το μονοθέσιο του Βρετανού πιλότου.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Διαβαστε ακομη