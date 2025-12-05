Σκληρός και ξεκάθαρος ο Τιμούρ

Μετά την πρόκριση στο Κύπελλο απέναντι στην Καρμιώτισσα, ο Τιμούρ Κετσπάγια εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα επικριτικός προς ορισμένους ποδοσφαιριστές του.

Ο προπονητής της Ανόρθωσης δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας, τονίζοντας πως κάποιες ευκαιρίες… πήγαν χαμένες.

«Το κάνω για το καλό της Ανόρθωσης. Σε κάποιους παίκτες έδωσα την ευκαιρία και δυστυχώς έδειξαν ότι δεν μπορούν. Μου κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά μου, αλλά όταν η Ανόρθωση παίζει με αντίπαλο που έχει 6-7 βασικές απουσίες, δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια εμφάνιση», ήταν το χαρακτηριστικό του σχόλιο.

Είναι πλέον προφανές ότι ο γεωργιανός έχει λάβει αποφάσεις ενόψει Ιανουαρίου και θεωρείται σχεδόν δεδομένο πως κάποιοι ποδοσφαιριστές της «Κυρίας» δεν υπολογίζονται και οδεύουν προς την έξοδο.