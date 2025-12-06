Ο Τιμούρ έχει απαιτήσεις

Μετά το τέλος του αγώνα με την Καρμιώτισσα και την πρόκριση της Ανόρθωσης στην επόμενη φάση του κυπέλλου, ο Κετσπάγια σημείωσε: «Κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Τους έδωσα την ευκαιρία και δυστυχώς έδειξαν ότι δεν μπορούν». Ήταν μία πολύ σημαντική δήλωση από τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο έδειξε πως έχει απαιτήσεις και πως η Ανόρθωση δεν θα «ξοδέψει» τη φετινή σεζόν μονάχα για να κρατηθεί στην κατηγορία. Άλλωστε, τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος έδειξαν πως μπορεί η ομάδα να δει και πιο πάνω στη βαθμολογία.

Ο Κετσπάγια γνωρίζει πως η Ανόρθωση δεν μπορεί να συναγωνιστεί τους άλλους… μεγάλους στη μάχη του τίτλου, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει, είτε την είσοδο στο πρώτο γκρουπ, είτε τη διάκριση στο κύπελλο. Πόσo μάλλον όταν το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα», ενώ θυμίζουμε πως οι δύο τους θα τα πουν και στο κύπελλο.