Μάχη για τον Γιάννη – Αυτά είναι τα φαβορί!

Φουντώνουν τις τελευταίες ημέρες τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ.

Παρότι ο ίδιος απουσιάζει από την αγωνιστική δράση, δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ αναφέρουν πως ένα ενδεχόμενο trade είναι πιο πιθανό από ποτέ. Μάλιστα, τα ίδια ρεπορτάζ αποκαλύπτουν ότι ο Λούκα Ντόντσιτς φέρεται να ρώτησε τη διοίκηση των Λέικερς αν υπάρχει τρόπος να κινηθούν για την απόκτηση του Greek Freak.

Το ερώτημα πλέον είναι ποια ομάδα εμφανίζεται ως το φαβορί για να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Έλληνα σούπερ σταρ.

Το φαβορί

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις στοιχιματικές αποδόσεις για την επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πρώτο φαβορί είναι οι Νιου Γιορκ Νικς. Είναι ένα σενάριο που έχει παίξει από το καλοκαίρι, μιας και οι Νεοϋορκέζοι ονειρεύονται τον Greek Freak στο Maddison Square Garden και πιστεύουν πως μαζί του μπορούν να επιστρέψουν στην πολυπόθητη κορυφή.

Σε ένα τέτοιο trade, θα έχουν ανταλλαγή ανάμεσα σε τρεις ομάδες, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα. Ειδικότερα, οι Νικς θα αποκτήσουν τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κάιλ Κούζμα και Κόουλ Άντονι, οι Γουόριορς θα αποκτήσουν τους Μάικαλ Μπρίτζες και Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ και οι Μπακς τους Καρλ Άντονι Τάουνς, Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μπάντι Χιλντ, Ντόις ΜακΜπράιντ, αλλά και πολλά first picks των επόμενων ετών.

Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως οι Νικς παίζουν σε αποδόσεις μπάσκετ κάτω του 2.00, ως απόρροια του ρεπορτάζ του έγκυρου Σαμς Σαράνια που ανέφερε τις σκέψεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του.

Η dream team

Δεύτερο φαβορί για επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις αποδόσεις της Novibet είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ρεπορτάζ, μιας και σύμφωνα με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Λούκα Ντόντσιτς έριξε το όνομα του Γιάννη στους ανθρώπους των Λέικερς και αν και κατά πόσο θα ήταν εφικτό ένα trade. Φυσικά, ενδεχόμενη μετακίνηση του Έλληνα σούπερ σταρ θα μετέτρεπε τους Λιμνανθρώπους σε υπερ-ομάδα, μιας και θα είχαμε τριάδα με Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς. Παράλληλα, ο χάλκινος με την Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket 2025 θα αποτελούσε τον ιδανικό αντικαταστάτη του Λεμπρόν σε επίπεδο marketing, όσο μπορεί να τον πλησιάσει δηλαδή κανείς.

Οι Μπακς και στο βάθος οι Γουόριορς

Αξίζει να αναφέρουμε πως για πρώτη φορά από την ημέρα που βρέθηκε στο πρόγραμμα NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς αποτελούν το τρίτο φαβορί για την επόμενη ομάδα του στις αποδόσεις. Πρακτικά έχουμε έναν κύκλο που έχει τελειώσει και τα Ελάφια δεν δείχνουν ικανά να μπουν στο άμεσο μέλλον σε ρυθμό διεκδίκησης του πρωταθλήματος ξανά. Ένας παίκτης με το mentality του Γιάννη μπορεί να έχει δεθεί με τον κόσμο και την περιοχή, όμως η αποχή από τους τίτλους είναι θέμα για τον ίδιο.

Την ομάδα που επίσης ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε αυτές της λίστας είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Πρακτικά έχουμε να κάνουμε με μία βετεράνων και αργά ή γρήγορα θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την επόμενη μέρα της ομάδας. Μιλάμε φυσικά για ένα τεράστιο brand του NBA και οι Γουόριορς έχουν την προοπτική να χτίσουν μία ομάδα γύρω από τον άλλοτε MVP.

Athletiko