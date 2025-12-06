ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάχη για τον Γιάννη – Αυτά είναι τα φαβορί!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάχη για τον Γιάννη – Αυτά είναι τα φαβορί!

Πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Greek Freak;

Φουντώνουν τις τελευταίες ημέρες τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ.

Παρότι ο ίδιος απουσιάζει από την αγωνιστική δράση, δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ αναφέρουν πως ένα ενδεχόμενο trade είναι πιο πιθανό από ποτέ. Μάλιστα, τα ίδια ρεπορτάζ αποκαλύπτουν ότι ο Λούκα Ντόντσιτς φέρεται να ρώτησε τη διοίκηση των Λέικερς αν υπάρχει τρόπος να κινηθούν για την απόκτηση του Greek Freak.

Το ερώτημα πλέον είναι ποια ομάδα εμφανίζεται ως το φαβορί για να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Έλληνα σούπερ σταρ.

Το φαβορί

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις στοιχιματικές αποδόσεις για την επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πρώτο φαβορί είναι οι Νιου Γιορκ Νικς. Είναι ένα σενάριο που έχει παίξει από το καλοκαίρι, μιας και οι Νεοϋορκέζοι ονειρεύονται τον Greek Freak στο Maddison Square Garden και πιστεύουν πως μαζί του μπορούν να επιστρέψουν στην πολυπόθητη κορυφή.

Σε ένα τέτοιο trade, θα έχουν ανταλλαγή ανάμεσα σε τρεις ομάδες, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα. Ειδικότερα, οι Νικς θα αποκτήσουν τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κάιλ Κούζμα και Κόουλ Άντονι, οι Γουόριορς θα αποκτήσουν τους Μάικαλ Μπρίτζες και Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ και οι Μπακς τους Καρλ Άντονι Τάουνς, Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μπάντι Χιλντ, Ντόις ΜακΜπράιντ, αλλά και πολλά first picks των επόμενων ετών.

Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως οι Νικς παίζουν σε αποδόσεις μπάσκετ κάτω του 2.00, ως απόρροια του ρεπορτάζ του έγκυρου Σαμς Σαράνια που ανέφερε τις σκέψεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του.

Η dream team

Δεύτερο φαβορί για επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις αποδόσεις της Novibet είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ρεπορτάζ, μιας και σύμφωνα με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Λούκα Ντόντσιτς έριξε το όνομα του Γιάννη στους ανθρώπους των Λέικερς και αν και κατά πόσο θα ήταν εφικτό ένα trade. Φυσικά, ενδεχόμενη μετακίνηση του Έλληνα σούπερ σταρ θα μετέτρεπε τους Λιμνανθρώπους σε υπερ-ομάδα, μιας και θα είχαμε τριάδα με Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς. Παράλληλα, ο χάλκινος με την Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket 2025 θα αποτελούσε τον ιδανικό αντικαταστάτη του Λεμπρόν σε επίπεδο marketing, όσο μπορεί να τον πλησιάσει δηλαδή κανείς.

Οι Μπακς και στο βάθος οι Γουόριορς

Αξίζει να αναφέρουμε πως για πρώτη φορά από την ημέρα που βρέθηκε στο πρόγραμμα NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς αποτελούν το τρίτο φαβορί για την επόμενη ομάδα του στις αποδόσεις. Πρακτικά έχουμε έναν κύκλο που έχει τελειώσει και τα Ελάφια δεν δείχνουν ικανά να μπουν στο άμεσο μέλλον σε ρυθμό διεκδίκησης του πρωταθλήματος ξανά. Ένας παίκτης με το mentality του Γιάννη μπορεί να έχει δεθεί με τον κόσμο και την περιοχή, όμως η αποχή από τους τίτλους είναι θέμα για τον ίδιο.

Την ομάδα που επίσης ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε αυτές της λίστας είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Πρακτικά έχουμε να κάνουμε με μία βετεράνων και αργά ή γρήγορα θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την επόμενη μέρα της ομάδας. Μιλάμε φυσικά για ένα τεράστιο brand του NBA και οι Γουόριορς έχουν την προοπτική να χτίσουν μία ομάδα γύρω από τον άλλοτε MVP.

Athletiko

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νίκησαν τα φαβορί και το... βλέμμα στα ντέρμπι της Κυριακής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

0-0 ημίχρονο, 3-3 στο 90+7΄ και τέζα ξανά η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό σε ματς με οκτώ γκολ η Μπαρτσελόνα και +4 από Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διέλυσε την Άιντραχτ με εξάρα η Λειψία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύο δέκατες θέσεις και ισάριθμα παγκύπρια ρεκόρ για την Κάλια Αντωνίου!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με καφέδες και ενεργειακά ποτά: Οι ώρες όλων των αγώνων των ομίλων του Μουντιάλ 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παράσταση... κορυφής για την «τετράσφαιρη» Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Για εμάς ήταν πολύ αναγκαία νίκη»

ΑΕΚ

|

Category image

BINTEO: Τα στιγμιότυπα του ΑΕΚ - Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο... πάγκος φρόντισε να μην σκοντάψει η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Σαλάχ... συνηθίζει τον πάγκο - Τον άφησε εκτός ο Σλοτ γι' ακόμα ένα ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή στην... ανατροπή, με νικήτρια την Ένωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φερστάπεν: «Αύριο στο μυαλό μου θα είναι το πρωτάθλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δωδέκατος… ο ασίστ-μαν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη