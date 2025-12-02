Το θετικό πρόσημο του Χατζηγιοβάνη

Mία ασίστ και ένα γκολ μέτρησε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου. Με αυτό έφτασε τα τρία στο πρωτάθλημα καθώς είχε σκοράρει επίσης με Ακρίτα και το νικητήριο απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα.

Έχει θετικό πρόσημο ο Ελλαδίτης ακραίος επιθετικός σε αυτό το τρίμηνο, αφού ήταν εκτός επιλογών τον Αύγουστο λόγω τραυματισμού.

Μπορεί να μην λογίζεται βασικός, ωστόσο είναι μία πολύ καλή επιλογή και ουσιαστική από τον πάγκο.

