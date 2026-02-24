Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αποκλεισμός στο Λεβερκούζεν

Η Λεβερκούζεν απείλησε μόλις στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης με το σουτ του Χόφμαν που έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Τζολάκης. Στη συνέχεια της φάσης η κεφαλιά του Σικ πέρασε ελάχιστα άουτ για τους γηπεδούχους. Δύο λεπτά αργότερα ο σέντερ φορ των Γερμανών είχε νέα τεράστια στιγμή για το 1-0, με τη λόμπα που έπιασε να μην βρίσκει εστία. Το ματς είχε εξαιρετικό ρυθμό από την αρχή και ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο 8' με το σουτ του Τσικίνιο μετά το κόρνερ του Μουζακίτη να περνά πάνω από τα δοκάρια του Μπλάσβιχ.

Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να πιέσουν ψηλά την γερμανική ομάδα και να κερδίσουν μπάλες με σκοπό να γίνουν επικίνδυνοι και να βρουν τέρματα. Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ντάνι Γκαρθία έκλεψε τη μπάλα μετά από λάθος των γηπεδούχων στην άμυνα, αλλά ο Μαρτίνς δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπλάσβιχ έδιωξε με τις γροθιές μακριά, την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη.

Όσο περνούσε η ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν όλο και περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν φάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν διαχειρίζονταν με σχετική άνεση το παιχνίδι και το υπέρ της σκορ (2-0) από το πρώτο ματς στο Γ. Καραϊσκάκης. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν σημειώθηκε κάποια αξιόλογη φάση και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς τέρματα (0-0).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο μέρος και πέντε λεπτά μετά την επανέναρξη του αγώνα είχε τεράστια ευκαιρία για το 0-1. Ο Μαρτίνς από πλάγια θέση με δυνατό σουτ έβαλε δύσκολα στον Μπλάσβιχ που απέκρουσε εντυπωσιακά τη μπάλα. Δύο λεπτά μετά ο Πορτογάλος εξτρέμ που ήταν αρκετά δραστήριος έκανε ωραία παράλληλη στην περιοχή της Λεβερκούζεν, όμως ο Τσικίνιο δεν πρόλαβε να γίνει απειλητικός.

Οι Πειραιώτες ήταν ιδιαίτερα πιεστικοί σε όλες τις γραμμές του γηπέδου και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο τέρμα που θα τους έβαζε ξανά στο κόλπο της πρόκρισης. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έφτασε πολύ κοντά στο 1-0 στο 62' μετά από ωραία συνεργασία του Πόκου με τον Γκριμάλντο, το σουτ του οποίου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Ο Ολυμπιακός... απάντησε στην ευκαιρία των Γερμανών ένα λεπτό μετά, με το σουτ του Μαρτίνς που κόντραρε και έφυγε κόρνερ, μετά από κλέψιμο των ερυθρόλευκων. Οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση στο 71' με τον Γκριμάλντο να σουτάρει άστοχα ψηλά. Ένα λεπτό αργότερα ο Αντρέ Λουίζ έπιασε καλό σουτ εκτός περιοχής, αλλά δεν βρήκε τον στόχο. Ο Άντριχ στο 75' με κεφαλιά απείλησε την εστία του Τζολάκη, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Ο δραστήριος Λουίζ με ωραία ενέργεια έφυγε στην αντεπίθεση στο 79', όμως η σέντρα - σουτ που επιχείρησε πέρασε έξω. Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός πίεσε τα καρέ της Λεβερκούζεν και έψαξε ένα γκολ που θα έδινε άλλο ενδιαφέρον στο ματς.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ταρέμι.

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Μάσα, Χόφμαν, Σικ.

